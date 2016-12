Sünnə və məqsədləri

Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) sünnəsindəki məqsədlərə bələd olsaq, xüsusi kontekstli hədisləri başqa növ hədislərdən ayıra biləcəyik. Bundan qabaq dedik ki, İmam Qərafi Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) məhkəmə, fitva və liderliklə bağlı işlərindən söz açmışdır. Qərafiyə görə, bu işlərin hər birinin şəriətə fərqli təsiri vardır. Sonralar İbn Aşur da Peyğəmbərin müxtəlif məqsədlərə xidmət edən hədisləri haqda danışmışdır. İbn Aşur Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) sünnəsindəki məqsədlərlə əlaqədar olaraq aşağıdakıları qeyd edir[1]:

Şəriət qoymaq məqsədi. Buna misal olaraq, Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) Vida həccində dediyi sözləri göstərə bilərik. Bu zaman Peyğəmbər demişdi: “Həccin ayinlərini məndən öyrənin”. Belə təlimlərə riayət vacibdir. Fitva məqsədi. Məsələn, Vida həcci zamanı Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bir sıra fitvalar vermişdi. Bir kişi gələrək ona deyir: “Daş atmazdan qabaq qurbanımı kəsmişəm.” Peyğəmbər deyir: “Get daşlarını at, eybi yoxdur”. Başqa birisi də gələrək, deyir ki, qurban kəsməkdən qabaq saçını qırxıb. Peyğəmbər deyir: “Qurbanını kəs, eyib etməz”. Rəvayətçi bildirir ki, həmin günü Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) ondan bu qəbil şeylər (əvvəl bunu, sonra da bunu etdim) haqda soruşanlara “Et, eybi yoxdur” – cavabını vermişdi. Bu hədisə necə varsa elə də əməl etmək lazımdır.

Qeyd edək ki, fitvalar hökm də ifadə edə bilir. Bu fitva bizə onun ifadə etdiyi konkret əməldən daha çox müəyyən qaydaları öyrədir. Yuxarıdakı hədis müftilərə başa salır ki, həcc ayinlərinin ardıcıllığı ümumiyyətlə icbari deyil.

Məhkəmə (hökmkəsmə) məqsədi. İbn Aşur buna dair aşağıdakıları misal gətirib: a) Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) Həzrəmövtlü bir kişi ilə Kindədən olan başqa birisinin torpaq sahəsi ətrafında baş vermiş çəkişməsi haqda hökm çıxarmışdır. b) Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bir bədəvi ilə başqa birisi arasında hakimlik etmişdir. Bədəvi gələrək ona: “Bizə hakimlik et”, – demiş, Peyğəmbər də: “Sizə hakimlik edərəm”, – cavabını vermişdir. v) Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) Həbibə və Sabitin arasında baş verənlərə hakimlik etmişdir. Belə ki, Həbibə bint Səhl Peyğəmbərə (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) şikayət edir ki, ərini sevmir və ondan ayrılmaq istəyir. Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) ondan soruşur: “Ona bağçasını qaytaracaqsanmı?” Qadın deyir: “Mənə az şey verib və mən onları özümdə saxlayıram.” Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) hökm çıxarır ki, Sabit bağçanı özündə saxlasın və arvadını boşasın.

İmam Qərafinin də dediyi kimi, bütün bu hədislər ümumi qanunvericilik hökmü daşımır. Hədislərdəki hökmlər hakimin (qazının) ictihad yolu ilə çıxardığı hökmlərdir.

Liderlik (müsəlmanların əmiri olaraq) məqsədi. Buna misal olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik: a) Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bildirmişdir ki, kim bir ölü ərazini münbitləşdirərsə, ona sahib çıxsın; b) Peyğəmbər Xeybər səfərində qatır ətini yeməyi qadağan etmişdir; v) Peyğəmbər Hüneyn döyüşündə demişdir: “(Müharibədə düşmənini) öldürən onu qarət etsin”.

Ümumi qayda budur ki, ictimai-siyasi məsələlərə toxunan hədislər ali məqsədləri çərçivəsində nəzərdən keçirilməlidir. Belə hədislərdəki ali məqsəd ümumun mənafeyidir.

Göstəriş (irşad – bu, qanunvericilikdən daha geniş anlayışdır) məqsədi. Bununla əlaqədar olaraq, İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisi dəlil göstərə bilərik. Hədisdə İbn Süveydin dilindən deyilir: “Əbu Zərə rast gəldim. Yanında əyninə gözəl libas geyinmiş bir qulam vardı. Soruşdum: “Bu nədir?” Dedi: “Gəl sənə danışım. Qullarımdan birinə söymüşdüm. Anasını da eyibləmişdim. Gedib məndən Peyğəmbərə şikayət etdi. Peyğəmbər də məni çağırıb soruşdu: “Ey Əbu Zər, onun anasına söymüşsənmi?” Dedim: “Bəli.” Dedi: “Səndə hələ də Cahiliyyət adəti qalıb. Qullarınız məsləkdaşlarınızdır”.

Yuxarıdakı hədisdən məlum olur ki, Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) öz səhabəsinə qullarla necə davranmaq haqda tövsiyə vermişdir.

Barışdırma məqsədi. Büreyrə ilə bağlı hədis buna misaldır. Səhih rəvayətdə deyilir ki, Büreyrə adlı qadın köləlikdən azad olur. Hələ də kölə olan əri onu çox sevirdi. Peyğəmbərdən xahiş edir ki, Büreyrəni onunla qalmağa razı salsın. Peyğəmbər də (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) Büreyrə ilə danışır və ona bildirir ki, ərinin yanına qayıtsın. Qadın soruşur: “Ey Allahın rəsulu, bu istəyin əmrdirmi?” Peyğəmbər cavab verir: “Xeyr, mən sadəcə nəsihət edirəm”. Qadın deyir: “Elə isə mənim ona (ərimə) ehtiyacım yoxdur”.

Digər bir misal: İmam Buxari rəvayət edir ki, Cabirin atası vəfat etmişdi. Cabir Peyğəmbərdən (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) xahiş edir ki, atasının borclu qaldığı şəxslərlə danışsın. Danışsın ki, bəlkə borclarından bir az güzəştə gedələr. Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) gedib danışır, ancaq borc yiyələri “yox” deyirlər. Peyğəmbər də (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bir şey demir.

Barışdırma məqsədli başqa bir misala nəzər salaq. Hədisdə deyilir ki, bir dəfə Kə`b ibn Malik gələrək Abdullah ibn Hədrəddən borcunu istəyir. Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) Kə`bə bildirir ki, Abdullaha borcun yarısını güzəştə getsin. Kə`b də razılaşır.

Bütün bu hadisələrdə səhabələr başa düşürdülər ki, Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) istəyi icbari əmr qəbilindən deyildir, əksinə, barışdırma məqsədi daşıyır.

Məsləhətvermə (məsləhət istəyənə məsləhət vermək) məqsədi. Rəvayət olunur ki, Ömər ibn əl-Xəttab Allahın savabını ummaq üçün bir kişiyə at verir. Biləndə ki, kişi atı dəyər-dəyməzə satacaq, onu özü satın almaq qərarına gəlir. Peyğəmbərdən (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bu haqda soruşur. Peyğəmbər deyir: “Sənə onu bir dirhəmə satsa belə alma. Sədəqəsini geri alan şəxs qusuntusunu udan itə bənzəyir”.

Bu hədisə istinadən heç kəs iddia etməyib ki, Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bu qadağası ümumi xarakter daşıyır.

Zeydin rəvayət etdiyi hədis də bu qəbildəndir. Belə ki, Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) deyib: “Dəyəri məlum olmadan məhsulu alıb-satmayın”.

Zeyd Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) sözünü belə izah etmişdir: “Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bu sözləri onlara tövsiyə olaraq söyləmişdir. Çünki rəqibləri çox idi”.

Deməli, səhabələr başa düşmüşdülər ki, sözügedən iki vəziyyətdə Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) dedikləri icrası icbari sayılan əmr deyildir.

Öyüd-nəsihət məqsədi. İmam Malikin “əl-Müvətta”, İmam Buxarinin “Came əs-Səhih” və İmam Müslimin “Səhihi-Müslim” kitablarında Nö`man ibn Bəşirə istinadən rəvayət edilir ki, sonuncunun atası Bəşir ibn Səd, oğlu Nömana var-dövlətindən bir qulam hədiyyə vermişdi. Digər oğlanlarına isə verməmişdi. Zövcəsi – Nömanın anası Əmrə bint Rəvahə ərinə deyir: “Mən bu işə razılıq göstərmirəm, ta ki bu işdə Allahın rəsulunu şahid tutasan.” Bəşir gedir, olanları Peyğəmbərə danışır. Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) ondan soruşur: “Bütün oğlanlarına eyni şeyi vermişsənmi?” Bəşir başını bulayır. Peyğəmbər deyir: “Elə isə məni ədalətsizliyə şahid tutma”.

Aydındır ki, Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) “Elə isə məni ədalətsizliyə şahid tutma” sözünün zahiri mənasına görə, bir atanın hədiyyə vermədə oğlanları arasında ayrı-seçkilik etməyi haramdır. Ancaq hədisin deyilməsinin əsas məqsədi ailənin birliyini qorumaqdır, hədiyyə verməni haram bilmək deyildir. Hədisin zahiri mənasına deyil, deyilmə məqsədinə əsaslanan İmam Malik, İmam Əbu Hənifə və İmam Şafei bildirmişlər ki, Peyğəmbər hədiyyə verməyi nə haram etmiş, nə də onu batil saymışdır. O, Bəşirə bunu nəsihət (göstəriş) baxımından qadağan etmişdir. Etmişdir ona görə ki, övladlarının hamısına yaxşılıq etsin, ayrı-seçkiliyə yol verməsin. Hədiyyəvermə qanuni işdir, fiqhi baxımdan batil əməl deyildir.

Nəfsi ən kamil səviyyəyə çıxarma (mənəvi tərbiyə) məqsədi. Nəfslərini kamilləşdirmək üçün Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) səhabələrinə tez-tez göstərişlər verirdi. Həmin göstərişlər bütün ümmətə öhdəlik yükləməyi məqsəd güdmür. İmam Buxarinin “Came əs-Səhih” kitabında əl-Bəra ibn Azibə istinadən deyilir: “Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) bizə yeddi şeyi etməyi, yeddisindən də çəkinməyi əmr etdi: əmr etdi ki, xəstələri yoluxaq, cənazələri müşaiyət edək, asqırana xeyir-dua arzulayaq, and verəni doğrulayaq, məzluma kömək göstərək, tez-tez salam verək, dəvətləri cavablandıraq. Və bizə qızık üzük taxmağı, gümüş qab-qacaqdan, pambıqdan hazırlanmış yəhəraltıdan (çul) isifadə etməyi, naxışlı pambıq geyimləri, ipək haşiyələrlə bəzənmiş misir geyimlərini, qaba və nazik ipəkdən hazırlanmış libasları geyinməyi qadağan etdi”.

Bu cür əmrlərin bəzisi qəti vacib qəbilindəndir. Bəzisi də haram ifadə etmir, sadəcə səhabələrini cah-calaldan, təmtəraqdan uzaq tutmağı məqsəd güdür.

Ali həqiqətləri öyrətmə məqsədi. Bu haqda hədislərin birində deyilir: “Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) günlərin birində Əbu Zərdən soruşdu: “Uhudu görürsənmi?” Əbu Zər: “Bəli”, – deyə cavab verdi. Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) dedi: “Necə də xoş olardı ki, Uhud qədər qızılım olsun və mən onun hamısını yerdə üç dinar qalanadək xərcləyim”.

Bu sözü deməklə Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) hər bir (varlı) müsəlmana bunu vacib bilməmişdir.

Ədəb-ərkan öyrətmə məqsədi. İbn Aşur bildirir ki, belə məzmunlu hədislərdə bəzən qorxutma (təhdid) vardır. Məsələn, peyğəmbərimiz (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) deyib:

“Allaha and olsun ki, iman etməmişdir, Allaha and olsun ki, iman etməmişdir, Allaha and olsun ki, iman etməmişdir.” (Soruşdular:) “Kim iman etməyib, ey Allahın rəsulu?” Cavab verdi: “Əlindən qonşularının zar ağladığı şəxs iman etməmişdir”[2].

Hədisdə imanın yerli-dibli olmamağından söz edilmir. Əksinə, söhbət kamil (bitkin) imandan gedir.

Öyrətməmə məqsədi. Belə hədislər qanunvericiliklə, ibadətlərlə, əxlaqla, ümmət sistemi ilə əlaqəli deyildir. Buraya Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) yemək, geymək, yatmaq və minik vərdişləri daxildir . Belə hədislər qanunvericiliklə, ibadətlərlə, əxlaqla, ümmət sistemi ilə əlaqəli deyildir. Buraya Peyğəmbərin (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) yemək, geymək, yatmaq və minik vərdişləri daxildir [3] . Məsələn deyilir ki, Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) Vida həcci zamanı Bəni-Kinanə qəbiləsinə məxsus “Mühəssəb” təpəliyində (vadisində) olmuşdu. Həzrəti Aişə (Allah ondan razı qalsın!) deyib: “Mühəssəb”də qalmaq bir şey deyil”. Yəni, Peyğəmbərin orada qalmağı həccin ayinlərindən sayılmır. Çünki Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) orada ona görə gecələmişdi ki, Mədinəyə yola çıxmaq asanlaşsın.

İbn Aşurun indiyədək sadaladığımız hədislərə bu cür geniş baxışı dini mətnlərdəki məqsədləri başa düşməyimiz üçün faydalı olacaqdır. Belə bir geniş baxış imkan verəcəkdir ki, dini mətnləri başa düşüb tətbiq etdiyimizdə donuqluqdan qurtulaq, ətaləti bir kənara ataq.

[1] Tahir ibn Aşur. İslam dininin məqsədləri // çapa hazırlayan: Tahir Musəvi. Kuala-Lumpur: “Fəcr” nəşriyyatı, 1999, VI fəsil.

[2] Hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir.

[3] Düşünürük ki, bu məqama bir az aydınlıq gətirmək lazımdır. Peyğəmbərin sağ əllə yemək haqda konkret əmri vardır. Biz bu hədisi icbari hökm ifadə edən dini mətn hesab edirik. İbn Aşurun Sünnə ilə əlaqədar olaraq dediyi bəzi fikirlərlə razılaşmayan müəlliflər mövcuddur. Məsələn, Yusif əl-Qərdaviyə görə, yeməklə, içməklə, yatmaqla, gəzməklə, oturmaq və digər fiziki tələbatlarla bağlı heç də hər şey ixtiyariliyə tabe deyil. Müəllif bildirir ki, bu məsələlərdə Peyğəmbərin əməlləri (hərəkətləri) və göstərişləri arasında fərq qoymaq lazımdır. Belə ki, hərəkətlər əksər hallarda vacibliyə dəlalət etmir. Məsələn, yeməyi əllə və ya qaşıqla yemək kimi. Kim hətta bu hərəkətlərdə Peyğəmbəri təqlid edərsə, savab qazanar. Sözügedən məsələlərə dair göstərişlərə gəlincə, bəzən əmr xarakterli göstəriş ya müstəhəbliyə, ya da vacibliyə, qadağa xarakterli göstəriş isə ya harama, ya da məkruhluğa dəlalət edir. Təbii ki, bu, mövcud şəraitdən, situasiyadan asılı olaraq dəyişir. Məsələn, sol əllə yeməyin, ipək geyinməyin, qızıl və gümüş qablarda yeyib-içməyin qadağa edilməsində olduğu kimi. Təcrübə və adət-ənənə qəbilindən sayılan məsələlərə aid icraatların əksəriyyəti də şəriətqoyan Sünnə kateqoriyasına aid deyil. Amma elə hədislər vardır ki, vaciblik ifadə edir. Məsələn: “(Xəstələndiyinizdə) müalicə olunun. Amma haram vasitələrlə deyil!” və s. Bax: يوسف القرضاوي. السنة مصدرا للمعرفة و الحضارة، القاهرة: دار الشروق، 2002، ص 43-44. – tərcüməçinin qeydi.

Casir Övdə

Tərcümə etdi: Elvüsal Məmmədov

/AzeriMuslims/